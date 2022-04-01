基隆類普篩如何執行，稍微有了眉目。1日中央流行指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，已經與基隆市政府有第一輪討論，市政府有自己的管道，不論是民政、學校、社團系統都有討論到，將會再討論一次。

王必勝說明，基隆市政府非常重視民眾感受，非常重視民眾要怎麼正確使用快篩試劑，也要告訴民眾快篩陽性不是確診，後續還要PCR檢驗確認，至於PCR檢驗怎麼安排，民眾確診後怎麼安排後續治療，基隆市政府也非常重視。

至於類普篩何時上路？是否有遇到瓶頸？王必勝強調，今天會將20萬劑快篩送到基隆市政府備用，沒有所謂瓶頸，市政府團隊照原先計畫該做先做，市府與中央會密切合作。

王必勝也說，原先找到的確診患者，與新確診民眾，相關匡列與隔離會繼續做，社區篩檢站也會持續，用相關方式斬斷傳播鏈，讓病毒擴散速度不會太快。

另外，傳出基隆市警局在基隆海產樓餐敘時，有1名坐最遠警員確診，是否當天在場所有人都應該居家隔離；王必勝回應，要隔離者疫調時都會匡列，相關人員每天都有快篩，也找出來確診者，如果有需要可能匡列擴大一點。

至於指揮中心指揮官陳時中說，疾管署副署長羅一鈞曾在晚間11點40分向自己請假，原因是必須回家洗衣服，髒衣服多到再不洗就沒衣服穿，王必勝聽到資訊則說，我們每天一起開會，都是開會開到深夜，昨天他講我們都笑出來，笑的也有點辛酸，防疫很努力是應該的，自己生活還是要處理。