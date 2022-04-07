本土疫情升溫，預期台灣接下來1至2個月將達到傳染高峰，台北市副市長黃珊珊7日表示，她贊成輕症在家照護，但許多細節仍需思考，比如誰來確認居家環境是否妥當，北市樂意與中央合作，盡早完成相關指引。

黃珊珊今在臉書指出，這2天中央已經清楚說明，「清零」已經不可能了，而根本的原因是面對世界各國做法，邊境管制勢必得開放，我們現在要想的是如何管控確診人數不會一下子倍增，及輕症居家照護的細節。

她表示，根據今天疫情記者會，台灣接下來1到2個月將會達到傳染高峰，在中央給予其他指示前，控制傳染速度、盡速阻斷傳染鏈，及準備充足的醫療量能，是我們最重要的工作。

黃珊珊說，到昨天為止，目前台北市的居隔人數已經達3535人，我們仍會積極徵用防疫旅館，同時擴大篩檢量能，疫調也轉向「阻斷傳染鏈」為優先，目的就是要讓疫情擴散的速度盡可能地平緩，避免造成醫療量能的巨大負荷。

黃珊珊還說，她贊成輕症在家照護，這也是前幾天我們希望中央決定的方向，但許多細節需要思考，比如誰來確認居家環境是否妥當，包括送餐、送藥、收垃圾、警政戶政聯繫，北市府都樂意與中央合作，儘早完成相關指引。

她提醒，希望大家出現症狀就要快篩，確認陰性再上班、上課，此外，如果家中有12至17歲的青少年還沒打滿2劑疫苗，也請家長們盡速帶孩子們去接種。