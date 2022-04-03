基隆市東信國小驚傳1名學生4月1日確診，但衛生局昨晚9點多才通知50名同班同學至醫院篩檢，家長質疑權責單位慢半拍。對此，教育處回應，該名確診學生3月29日被匡列居家隔離，二採陰轉陽，在校接觸者感染風險低，但為確保學生安全，通知至醫院採檢。

昨天有一名家長在臉書社團發文表示，東信國小4月1日有學生確診，學校卻未立即處置，直到4月2日晚上9點多才通知至醫院篩檢，但當時已深夜10點多，不僅採檢動作未開始進行，更讓一群學生在14度、下著雨的夜晚群聚，她質疑，「基隆目前處境困難，市長都沒有看到嗎？」

對此，教育處長杜國正今天上午接受媒體採訪表示，東信國小該名個案的家人日前確診，3月29日被依密切接觸者匡列居家隔離，第一次PCR採檢陰性，4月1日快篩陽性，PCR檢測確診；個案雖於3月28日有至學校上課，但在居家隔離期間二採「陰轉陽」，在校接觸者感染機會非常低，衛生局為讓家長安心、確保學生健康，昨晚針對同班及密切接觸者匡列篩檢。

杜國正指出，昨天通知50名學生，當晚11時20分左右有42人採檢完成、8人未到，後續由衛生局進行詳細說明；衛生局長吳澤誠則表示，統一於下午防疫記者會解釋。