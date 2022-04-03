基隆市已有6所學校學生確診，疫情持續延燒，位在中山區經國管理學院憂心，連假期間全校師生返鄉掃墓、出遊，人流大量移動引發疫情破口，宣布連假後至4月10日改為遠距教學。

基隆銀河小吃店群聚案持續擴大，全市有6所國中、小及大學相繼淪陷，包括國立台灣海洋大學、崇右影藝科技大學、二信高中、南榮國中、碇內國小、東信國小；市府為截斷社區傳播練廣設社區篩檢站，中央更計畫實施類普篩，各單位嚴陣以待。

基隆有3所大學，其中海大、崇右皆有學生確診，改採線上遠距教學，只剩經國管理學院無師生染疫，仍到校上課，但現正適逢清明連假，校方憂心會有許多學生返鄉掃墓、出遊，大量人流在各縣市移動，連假結束、返校造成防疫破口風險，下令3月29日至4月10日，日間部及進修部調整為遠距教學演練，校內專車也一並停駛。

經國管理學院表示，本土疫情變化快速，社區感染風險增加，清明連假期間，學生務必遵守防疫措施，盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通場域，若參加大型活動、出入八大高風險或密閉群聚空間，務必配戴口罩；至於出遊或參與活動時，應保持社交距離，並落實手部清潔。最後，隨時注意健康狀況，如有疑似症狀，盡速就醫，避免出入公共場所或搭乘大眾運輸工具。