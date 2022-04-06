連假後首日上課，新北市教育局長到校園視察防疫措施。（新北市教育局提供）

本土確診數持續上升，新北市已累計17校、1幼兒園停課。今（6）日連假後上課首日，新北市教育局長張明文特別到海山國小視察防疫情形，確認師生入校動線及各防疫措施到位，同時提醒師生隨時注意自身健康狀況，嚴格落實生病不上學、不上班。

張明文表示，為防堵疫情，在連假結束前新北市學校皆完成室內外環境及交通車清消，同時國小校園室內場地暫停租借、遊具不對外開放，訪客入校必須完成施打兩劑疫苗。

海山國小校長林瑞昌說，學校內集會活動、教師會議等大型會議採線上辦理，學校已進行線上授課規畫及教學演練，並已備妥防疫物資達安全儲備量、完成校園室內外環境清消。另校內教職員工接種2劑疫苗已達97％、接種3劑疫苗已達83％，學校會持續鼓勵老師施打第3劑。

教育局指出，各區督學及聘任督學今天也會到各區學校視察，確實要求師生入校門確實戴口罩、訪客入校檢視疫苗接種紀錄、量體溫動線人流順暢，防疫物資須整備充足、教室開窗通風等措施。