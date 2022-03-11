南韓政府今宣布，3月21日起將開放萬盞燈接種疫苗滿14～180天的旅客，以及完成第3劑疫苗接種者入境免隔離。外界關注台灣民眾是否適用、何時能進一步鬆綁邊境？對此，中央流行疫情指揮中心表示，會請外交部詢問。至於台灣何時才能鬆綁邊境，指揮中心也透露天天都在做討論，要考慮的重點包括檢疫天數縮短後的快篩回報率、高齡者的疫苗覆蓋率及國際疫情，希望未來1個月可以越來越清楚。

發言人莊人祥表示，對於韓國鬆綁邊境一事，指揮中心也是剛看到，會請外交部詢問當地承認的疫苗。韓國疫情嚴重，開放完整接種者免隔離是可以理解的。

對於台灣有沒有機會在6月前鬆綁邊境，莊人祥說，我們每天都在討論，希望未來1個月可以越來越清楚。不過，台灣需要研判的指標包括目前在做的縮短檢疫天數到10天後，自主健康管理的快篩回報率，若民眾的自願性提高，對後續的開放邊境也會有幫助。另高齡者的疫苗接種情況、國外疫情都需納入考慮。

至於雙北、桃園、高雄何時可開放機構探視？ 醫療應變組副組長羅一鈞表示，指揮中心疫情監測組都會對各縣市風險等級做評估，醫療應變組則會針對中風險以上縣市，列入暫時停止探病探視的行列。目前這些縣市還列在其中，假如疫情有變化，比如台南升溫、桃園降溫等，經評估會再做調整。