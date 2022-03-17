日本福島外海昨晚發生規模7.4強震，駐日代表處第一時間確認無國人傷亡，外交部長吳釗燮也已經向日本駐台代表泉裕泰表達中華民國台灣政府與人民的誠摯關懷、慰問。

日本福島外海昨晚發生強震，截至日本時間上午8時，計有4人死亡、97人受傷。外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會上表示，吳部長已向日本駐台代表泉裕泰表達我國政府與人民的誠摯關懷、慰問。

歐江安說，駐日代表處目前未接獲在日本的台灣民眾打急難救助電話通報災情，旅日民眾、台僑如有急難需要，可撥打駐日代表處的緊急聯絡電話或外交部電話。