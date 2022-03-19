「世界球后」戴資穎19日在全英羽球公開賽女單4強對上韓國「天才少女」安洗瑩，首局從最多7分落後下奮力反攻，多次追到1分差，可惜逆襲功虧一簣，次局則在對手多次神奇救球後愈打愈急，鏖戰39分鐘後以19比21、13比21落敗，無緣決賽與生涯全英第4冠。

現年20歲的安洗瑩保有BWF巡迴賽750、1000賽事的最年輕奪冠紀錄，也是最年輕的年終賽冠軍。她與小戴過去對戰各拿1勝，最近1次碰頭是去年初年終總決賽4強，小戴以直落2勝出。

小戴此役開賽後尚未進入狀況，連丟4分，首局最多曾以7比13落後，但她即時回穩，拿手的假動作擊球也找到手感，以一波6比0反攻迎頭趕上。可惜小戴3度追到1分差後，都被安洗瑩甩開，一次底線球過長出界挑戰失敗，更被對手逼出3個局點。小戴雖然奮勇救回兩個，最後仍因挑後場過長出界，丟掉首局。

次局小戴又是先丟4分，雖然立刻趕上追成4平，仍被安洗瑩討回領先，而在小戴追到7比9時，她一記殺球竟被安洗瑩飛撲救回，到手的1分硬是飛了，隨後安洗瑩更多次在被動局面下，包括以半蹲方式救下殺球，使得小戴愈打愈快卻也頻頻失誤，最終沒能攔下安洗瑩的殺球，生涯對戰首次直落2吞敗。