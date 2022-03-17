2022全英羽球公開賽女單16強賽，世界球后戴資穎面對近期交手8連勝的泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），兩局賽事雙方都展現頑強鬥志，小戴雖然出現幾次失誤讓分數比較僵持，但緊要關頭總能展現穩定性及強心臟，第2局化解對手2個局末點，最終挺過47分鐘苦戰，21比19、22比20獲勝，晉級8強。

首局戴資穎幾次誤判、出手力道過長出界，因此分數打起來比較膠著，雙方多次比數平手、最大分差不過2分，但小戴挺過壓力，順利收下一局。

第2局前段小戴再陷苦戰，不過在2比5之後小戴連得8分超前，下半局小戴放慢速度，被布莎南追上分數，兩人再度拉鋸，妳一分我一分緊咬比數，小戴雖然努力吊動對手，但也出現出借、掛網失誤，讓布莎南取得2個局點，但比賽不到最後都不成定局，小戴硬是先將分數逼成丟士，靠著連得4分逆轉，直落二收下雙方對戰9連勝。

挑戰個人在全英賽第4冠的戴資穎，8強賽將面對爭取連莊女單冠軍的日本好手奧原希望，以及中國大陸韓悅之間的勝方。