羽球男雙組合「麟洋」李洋／王齊麟13日也到台北小巨蛋感受HBL高中籃球甲級聯賽魅力，畢業自能仁家商的王齊麟欣賞男子組季軍戰，來自金門、畢業自基隆高中的搭擋李洋也跟著力挺能仁，兩位羽球好手暫時卸下選手身分，以球迷角度欣賞賽事。

回憶和籃球隊的交流，王齊麟表示：「因為大家都有各自的訓練、比賽要顧，所以比較少交流，遇到時候只覺籃球隊人高馬大，站在旁邊也頗有壓力，印象和我同屆的球員是現在效力P. League+桃園領航猿前鋒黃泓翰。」

兩人都是第一次進場看HBL，不過因為國家運動訓練中心有籃球場，有時也會輕鬆投投藍，李洋笑說：「本來就蠻喜歡籃球，現場看比賽真的很興奮，情緒上會比看手機、電視來的激動。」

李洋、王齊麟也分享印象深刻的球員，李洋選擇能仁在季軍戰發揮不錯的高三後衛潘偉傑，王齊麟則是場上存在感十足的能仁「禁區坦克」史魯齊，還上YouTube看過史魯齊的影片。

「麟洋」並未參加這個月歐洲賽事，今年賽季首場國際是5月在泰國曼谷舉辦的湯優盃。

王齊麟和能仁家商啦啦隊合影。（陳怡誠攝）