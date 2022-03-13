淡水商工在場上球員得分後，板凳席開心慶祝。（陳怡誠攝）

HBL女子冠軍戰13日登場，淡水商工讀秒階段取得4分領先， 終場以87比79力克「小綠綠」，賽後 隊員衝入場中相擁慶祝完成隊史第2次3連霸、隊史第12冠。（陳怡誠攝）

HBL女子冠軍戰13日登場，淡水商工讀秒階段取得4分領先， 終場以87比79力克「小綠綠」，賽後 隊員衝入場中相擁慶祝完成隊史第2次3連霸、隊史第12冠。（陳怡誠攝）

110學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組冠軍賽，淡水商工、北一女中纏鬥全場，直到第4節後段比數都難分難解，淡商讀秒階段取得4分領先，最終87比79力克「小綠綠」，淡商完成隊史第2次3連霸、隊史第12冠。

淡商上半場在高一前鋒蘇天心、高三中鋒趙云楓雙位數得分幫助下，曾取得雙位數領先，其中趙云楓屢屢藉著187公分的身材在籃下賣高，讓「小綠綠」禁區防守面臨很大考驗，不過北一女第2節讀秒階段靠宋瑞蓁連得4分縮小分差，保有下半場持續競爭的機會。

下半場雙方對抗更趨白熱化，北一女中儘管身高居劣勢，但積極擾亂淡商持球者，在宋瑞珍帶頭搶攻下，第4節不但讓分數互有拉鋸，也幾次戰成平手，淡商靠著6比2小高潮，在剩不到32秒時取得4分領先，驚險完成3連霸。

淡商是HBL女子組老牌勁旅，隊史21度晉級4強，16度殺進冠軍賽，曾於82到84學年完成3連霸，98、99學年及103、104學年也兩度2連霸，累積擁有12座冠軍，單獨成為HBL史上最多冠隊伍。

北一女中從86學年度賽季開始一直是HBL女子組8強常客，隊史曾在100學年度首度封后，近4季連續4年打進4強，成績同樣不俗。

淡水商工高一前鋒蘇天心（左）在110學年度HBL女子組冠軍賽表現不錯。（陳怡誠攝）