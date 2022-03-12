最近4季HBL三度打進HBL高中籃球甲級聯賽男子組4強的新竹市光復高中，每一次挑戰都突破隊史，12日擊敗上季冠軍泰山高中，隊史首度進軍冠軍賽，教頭陳定杰認為團隊戰力更豐富，讓他調度起來更加靈活、有信心。

陳定杰透露，球隊這幾年每次來到台北小巨蛋打4強總決賽都有收穫，從107學年度獲得第4、109學年度獲得季軍，110學年度更有機會打下隊史首冠，一路以來也培養出喬楚瑜、余維豪、莊朝勝、陳將双、張俊生等好手，本季不只高三的陳將双、張俊生、馮誠恩、吳可安等人，高二的鄭名斈、王威翔及高一的謝銘駿、林恩宇都能有所發揮，「其實去年有時在戰況吃緊或先發球員狀況不好時，我一轉頭看板凳席，很難立刻找到可以替補的人選，但今年替補球員都有能力，讓教練團調度上更加有信心，我們同樣會照著防守這個重點，努力衝擊冠軍。」

因為新冠肺炎疫情從美國回台挑戰HBL的陳將双，連續兩年助隊打進4強，近日因為鼻子過敏，陳定杰坦言愛將精神戰力只有60％，不過這場4強賽還是拿下了全隊最高的25分並獲得單場MVP，陳將双說：「第1節就拉開比數，但其實比賽中當泰山將比數追上來時，我有想到去年被逆轉的畫面，第4節就拼盡全力守住勝利，隊友都很幫忙，我認為全隊都是MVP。」

陳定杰和陳將双坦言想把冠軍帶回新竹，陳定杰更說：「球隊三度挑戰4強賽，總算在4強贏了首日第1場球，相信下一場會更棒，要把第1座HBL冠軍帶回到新竹，讓新北市失望。」