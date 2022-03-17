前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於美國傳出將提供烏克蘭100架綽號「彈簧刀」（Switchblade）的小型無人機一事，前民進黨立委郭正亮直言，「我現在也在觀察，看拜登怎麼交機？」因為俄羅斯已經發狠了，任何軍援都打掉！

郭正亮17日在《新聞大白話》披露，當初歐洲國家沒有不讓烏克蘭參加北約，2008年就表達烏克蘭可以參加北約，2014年克里米亞被俄羅斯併吞之後，還擬出宣言，公開講烏克蘭可以參加，並啟動會員行動計畫。

郭正亮認為，烏克蘭是抱著夢，一路想到今天，為何烏克蘭一直相信有機會？因為始終無法克服安全保障的問題。這事實上烏克蘭自己也有責任。因為一直到2014年克里米亞被併吞，烏克蘭才警覺到有20幾年軍力都沒有升級，也就是1991到2014年有23年，烏克蘭在幹嗎？軍力一蹋糊塗。2014年後烏克蘭努力提升軍力，但國家太窮，一年國防預算只有60億美元，俄羅斯一年600億。

郭正亮指出，烏克蘭到那時候才發現美國、歐洲各大國的承諾都是假的，到現在都沒有出兵。

郭正亮提到，拜登昨天承諾要給100架戰鬥無人機，「我現在也在觀察，看拜登怎麼交機？」要怎麼運進去？以目前狀況，如果不是有一定的武裝，要運進去不被打到，還真不容易，因為俄羅斯已經發狠了，任何軍援都打掉。

根據《TVBS》報導，綽號「彈簧刀」（Switchblade）的小型無人機，重2.7公斤、長61公分，可由步兵操作，有如迫擊砲彈，從地面的砲筒發射後，透過全球衛星定位系統（GPS）導航操作，最後俯衝轟炸目標。