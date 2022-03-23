俄烏之戰爆發將滿一個月，烏克蘭總統澤倫斯基21日接受當地媒體訪問時說，烏克蘭與俄羅斯的和平談判若達成協議，必須交付公民投票，烏克蘭絕不會屈服於俄羅斯發出的最後通牒。對此，前民進黨立委郭正亮直言，這實在是很離奇的事情。「宅神」朱學恒也直呼，這說法嚇死人，因為交給人民同意，這句話本身就是話術，在政治人物身上也聽多了，但澤倫斯基強調的是「每件事」，這到底是要怎麼公投？

郭正亮22日在宅神臉書直播中表示，澤倫斯基去完美國演講，隔天又要去日本演講，但老實說，除了美國有能力干涉以外，去其他國家都沒有意義了，台灣時間22日又傳出他要把和平協議交付公投，這實在是很離奇的事情。

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道

宅神也大感驚訝說，這說法嚇死人，因為交給人民同意，這句話本身就是話術，在政治人物身上也聽多了，但澤倫斯基強調的是「每件事」，這到底是要怎麼公投？

郭正亮指出，烏克蘭已經有300萬人逃難跑到波蘭，烏東有部分地區被佔領，這是要怎麼公投？根本不知道他在講什麼，顯然他已經六神無主了。郭正亮分析，從心理學來說，澤倫斯基已經搞不定內部的聲音了，因為有關俄方停火條件，承認2個共和國和克里米亞地位，這已經牽扯到割讓領土了，他若要同意，內部勢力的壓力，他能Hold住嗎？他談了會背負萬人罵名，因此他公開喊要交付公投，表示他不敢承擔這個千古罵名。