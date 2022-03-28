俄烏戰爭進入第33天，外界對於戰事何時停火都相當關注。前民進黨立委郭正亮28日分析表示，俄羅斯這次只派了20萬軍隊進入烏克蘭境內，要同時打整個烏克蘭這麼多城鎮、鄉村，怎麼可能馬上打下首都基輔？一開始又不使用重武器，這幾天才開始反悔使用「龍捲風」多管火箭系統發射火箭炮，一開始怎麼不用？真奇怪了。郭正亮也坦言，不管怎樣，局勢發展至今，已經很難圓滿結束，局面將可能轉向「長期游擊化」發展。

郭正亮28日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，俄羅斯這次只派了20萬軍隊進入烏克蘭境內，要同時打整個烏克蘭這麼多城鎮、鄉村，怎麼可能馬上打的下首都基輔？兵力有限的情況下，一開始又不使用重武器，這幾天才開始反悔使用「龍捲風-S（Tornado-s）」多管火箭系統（MLRS）發射新型遠程火箭炮，一開始怎麼不用，真奇怪了。

郭正亮續指，不管怎樣，局勢發展至今，已經很難圓滿結束，俄軍現階段也不太可能撤軍，那局面就可能轉向「長期游擊化」，像是以色列的屯墾區，就常常被哈瑪斯射火箭攻擊，再加上歐美等西方國家，對俄羅斯和普丁的制裁也很難取消，因此，在這場戰爭中，最累的大概就是歐洲，歐洲撐得住嗎？

主持人單申廣也詢問郭正亮，如何看待美國總統拜登26日在波蘭華沙的演說？因為，拜登開嗆俄羅斯總統普丁是「屠夫（butcher）」、「不能讓這個人繼續掌權」。但法國總統馬克宏緩頰表示，「如果我們想達成俄烏戰爭談判，就不能在言語或行動上升高局勢」；而德國總理蕭茲也緊急回應「這不是北約的目標，也不是美國總統的目標」。

郭正亮分析，即使這句話沒讓局勢升高到戰爭邊緣，但意思已經很明顯了，就是拜登不以普丁為打交道的對象，那這樣下去，歐洲要怎麼搞？拜登都要普丁下台了，還要怎麼跟他談判？這樣等於是沒有和談的空間了，因此，講白了不一定是直接發生戰爭，而是不知道怎麼停戰了，所以歐洲人才會急著滅火嘛！