中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增280例COVID-19確定病例，分別為183例本土個案及97例境外移入，本土確診病例連續幾天都破百，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮指出，台灣現在的防疫政策，既不是清零也不是共存，程序上卻仍按照清零的標準執行，所以大家會覺得很奇怪，他更質疑，今天有183例本土個案，為什麼防疫不是三級警戒？

郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》中表示，現在從表面上看，既不是清零也不是共存，但現在的程序都還是清零，只要確診就免費收治，這樣醫療量能很快就會爆了，很多國家證明過了，且醫院還要收治很多其他的病患，「人家也要病床，輕症有必要占病床嗎？」

郭正亮以韓國為例指出，一定是很明顯重症才去醫院，但台灣沒有挑；店家出現確診者足跡，是不是要停業？韓國是多到沒辦法停業；確診者除了送到醫院，也會被強制隔離，很多天不能自由活動，或者被匡列後，是不是要限制行動？「這些我們都還是比照清零」。

郭正亮坦言，在這樣的情況下，就會有人提出質疑，比如台北市長柯文哲就說，沒有升三級警戒，可是還是按照過去清零標準的防疫指引，當然大家會覺得規矩怪怪的，「183例為什麼不是三級？為什麼？我也不知道」。