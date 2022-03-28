面對俄烏戰爭，台海軍事對峙升高，長期推動「台灣和平中立」的前副總統呂秀蓮近日宣布籌組「和平公義社」，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮直言，保台不一定要抗中，「以後不要再談抗中保台，應該談怎麼樣和平保台」，他更痛批1450的行徑猶如「台獨義和團」，「台灣不需要辛丑條約」，且有很多整天高喊「抗中保台」的人，連兵都沒當。

郭正亮今天(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，呂秀蓮有一個訴求很值得很思考，保台不一定要抗中，因為抗中會惡化兩岸老百姓的情緒，就像現在烏克蘭跟俄羅斯。如果帶有情分，打起來就不太會用激烈手段，俄羅斯攻打馬立波非常無情，就是雙方在這邊有過仇恨，「你一天到晚在抗中，保的了台嗎？」

郭正亮指出，美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William Stanton）說過，如果中國大陸有激烈反應，受害的永遠是台灣，「你去激這種事情幹什麼？」呂秀蓮講了一句話很對，烏克蘭面積是台灣多少倍？還有地方逃，如果台灣發生戰爭可以跑去哪？台灣的最大利益，就是不要發生戰爭，保台不需要抗中，抗中會使對方激烈反應，受害的一定是台灣，這邏輯是有道理的，大家應該去想一想，「以後不要再談抗中保台，應該談怎麼和平保台」。

郭正亮更說，不一定要理會台獨義和團，大部分台灣人不是這樣，「他們如果要這樣修理別人，我就這樣稱呼他們，我就說你這些1450就是台獨義和團，我不需要理會義和團，台灣不需要辛丑條約，要更有智慧的保護台灣」。

郭正亮認為，保台也要做軍力部署，不是一天到晚喊抗中，就可以保護台灣，這是兩回事，台灣有一堆人喊抗中，自己卻不當兵、不研究軍事。若要就要先做軍事研究，念軍校有幾個是明顯的台獨？