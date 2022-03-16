110學年度HBL高中籃球甲級聯賽總決賽上周末落幕，HVL中等學校排球甲級聯賽總決賽接棒延續高中球類運動熱況，國、高中男子組、女子組各6強隊伍齊聚屏東縣立體育館，問鼎3月21日到27日進行的總決賽，爭取最終榮譽。

不只高中籃球對抗激烈，高中排球一樣百家爭鳴，高中男生組由礁溪國中JHVL2連霸班底組成的頭城家商，本季迎來「收成年」，可望突破隊史新紀錄；握有7連霸紀錄的豐原高商，上季8連霸失利、落居第4，本季以挑戰者身份捲土重來，複賽最後一刻跨過內湖高工、驚險搶下分組第1，再度來到6強總決賽。

去年勇奪隊史首冠的內湖高中，本季由新教頭鄭立揚領軍，球隊陣容也重新洗牌，僅管挑戰4強有難度，全隊仍全力放手一博；以新生為主力的麥寮高中，複賽「從地獄爬回來」躋身6強。

歷年多為「乙組奇兵」的內湖高工，堪稱最頑強挑戰者；相隔10年再闖6強的明德高中，也力求刷新隊史新猷。

高中女生組方面，培養出許多好手的老牌勁旅中山工商，挑戰隊史第3次3連霸，跨季更累積25連勝，依舊是冠軍熱門；擁有2名身高超過180公分的東山高中，防守相當堅強：今年同樣面臨換血的鶯歌工商、華僑高中，希望能力保4強；連續8年來到6強總決賽的內湖高中，要和「享受跳戰」的南湖高中，尋求爭奪冠軍獎盃的機會。

由於新冠肺炎疫情防疫仍不能鬆懈，高中體總決定開放觀眾進場，但需遵守防疫規定，包括入場者必須出示新冠疫苗小黃卡、健保快易通app或數位疫苗接種證明（須至少接種2劑疫苗且第2劑要滿14天），場內觀賽全程禁止飲食並配戴口罩；無法到場為高中排球小將加油的球迷，可透過東森超視33頻道、my Video、愛爾達體育台及麥卡貝網路電視欣賞賽事。