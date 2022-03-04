高苑工商靠著先發投手鍾允華8局無失分好投帶領，連2年挺進木棒聯賽4強。（資料照，學生棒聯提供）

110學年度高中木棒聯賽4日進行8強賽，高苑工商靠著先發投手鍾允華用116球投8局無失分，以4比0完封普門工商，在這場「高雄內戰」中勝出，率先搶下4強門票，這也是高苑近連續2年挺進4強。

高中木棒聯賽昨天展開第四階段賽程，高苑工商在主力球員陸續掛傷號的情況下，昨天在9局下靠著「再見野選」，驚險以6比5擊敗美和高中，挺進8強。

今天8強賽高苑工商推出鍾允華先發，前3局雖然他投出4次保送，但靠著守備幫忙，沒有失掉分數，再度過第4局單局被敲2支安打的亂流後，鍾允華第5局起讓對手12上12下，用116球投8局，投出5次三振、4保送，僅被敲2支安打、無失分，加上彭睿凱成功守成，聯手完封對手。

投手有好的表現，打線也有不錯發揮，高苑工商在首局就靠著連續3支安打及內野滾地球攻下2分，第5、7局各添1分，持續穩住領先優勢，第2棒吳政霖及4棒潘磊都有單場雙安的表現；高苑工商下場將碰上穀保家商與平鎮高中間的勝方。