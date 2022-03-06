belif預購會限定，9200元滿額贈。（belif提供）

belif預購會限定，1萬3800元滿額贈。（belif提供）

belif斗蓬草透亮雙炸彈霜組。（belif提供）

belif含生草前導精華口碑組。（belif提供）

每到母親節，客人總會反映說，想送媽媽保養品，但不知道媽媽平常習慣用什麼，或是不知道媽媽的保養習慣，怕會過敏或不舒服等。這時候成分天然又有高保濕效果的萬用型保養品，最適合當作贈禮選擇。

「belif」品牌旗下所有的產品，全都是以天然成分為主、無添加防腐劑等有害成分，特別是今年母親節全新推出「belif草本花束亮顏精華」，主成分來自愛丁堡草本農場栽植的植物花朵，提煉花朵中的維他命B3和維他命C。

belif 母親節預購會穩藏版限量特惠搶先購，花束精華加大容量限定組，母親節預購會限定發售，限量600組，包括草本花束亮顏精華(正貨，80ml)＋草本花束亮顏精華10ml＊2，總價值3470元，特價2650元。另有斗蓬草千萬雙瓶全明星組，全台限量1000組；斗白錦葵能量精萃雙瓶囤貨組，全台限量500組；玫瑰果高效安瓶雙瓶囤貨組，全台限量500組；洋甘菊煥采能量精華加量組，全台限量500組。凡於預購會期間，親自臨櫃選購、或是透過電話、LINE及belif官網完成預約活動並完成下單，即贈「歡迎禮：購物金300元」，預購會期間，單筆消費3800元，加贈「老虎草唇部去角質糖霜10g」活動詳情可洽官網。