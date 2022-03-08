(圖說:momo將於3月8日引爆《3.8女王節》重頭戲，強打三大當日限定活動，包含眾所期待的「百萬獎金爭奪戰」組隊活動開戰，以及「滿額送CoCo手搖飲」、「$1加購質感手沖壺」。圖/momo富邦媒提供。) 女力商機勢不可擋！台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網，將於3月8日起推出《3.8女王節》重頭戲，強打三大當日限定活動，包含眾所期待的「百萬獎金爭奪戰」組隊活動開戰，以及「滿額送CoCo手搖飲」、「$1加購質感手沖壺」好康，「下單抽60萬精品柏金包」活動也持續動員中。 富邦媒表示，暖身慶開跑至今人流年增四成，主要鎖定下手彩妝保養、美型3C家電、流行鞋包。 momo同時精選蘭蔻小黑瓶、LEVIS聯名牛仔外套、華碩魔幻金輕薄筆電、NEW BALANCE 327鞋款新色等質感必買好物祭出驚喜價。 momo超夯組隊活動亮出新玩法，3月8日前(含當日)消費者可擇一加入momo co戰隊，或是Dr.Kiwi戰隊，凡3月8日當日(00:00-23:59)累積消費金額較高之隊伍即獲勝，並將依個人於隊伍中的消費占比瓜分70萬元總獎金，金額較低的隊伍也可另瓜分30萬元總獎金。momo貼心呼籲，還沒加入戰隊的消費者加緊腳步選擇隊伍。 另外，3月8日消費者下單即享「滿額送CoCo手搖飲」好康，凡當日累積消費滿2,000元，就可登記領CoCo明星手搖飲百香雙響炮。還有輕鬆以小資價打造居家咖啡館的「$1加購質感手沖壺」活動，只需於3月8日累積消費滿10,000元且完成登記，就有機會1元加購LOWRYS FARM手沖壺。 掀起熱議話題的「下單抽60萬精品名牌包」活動也持續動員中，3月12日之前消費者不限金額下單並至活動頁登記，就有機會將市價690,000元的精品柏金包帶回家，且每日下單都可登記，獲獎機會天天攀升。除此，「整點搶最高999 momo幣」，3月8日-3月12日每天08:03至22:03共12個時段限量開搶momo幣。 momo表示，《3.8女王節》必買好物如LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露(小黑瓶)，買50ml送30ml售價3,825元， momo線上獨家首賣LEVIS辛普森聯名款丹寧牛仔外套，限定2件85折，折後價4,242元，最高20% momo幣回饋，momo獨家規格ASUS華碩Vivobook 14輕薄筆電(K413EA)，記憶體直升16GB，活動價23,900元，以及話題十足的NEW BALANCE /倩碧聯合品牌週327春新色&倩碧水磁場精華露組，兩大新品一次購入2,980元。 3月集點加價購活動同步開跑，momo集結日本TOFFY、PORTER INTERNATIONAL與LockLock樂扣樂扣三大品牌好物，加購品包含日本TOFFY蔬果慢磨機、電烤箱，及PORTER的真皮鑰匙圈(咖啡/灰兩色)、經典零錢包(深藍/軍綠/咖啡/酒紅四色)，LockLock輕鬆手提冷水壺(白/藍兩色)、保鮮盒餐袋三入組、莫蘭迪瓷器5件組。3月31日之前在momo購物網消費集點滿2~6點，可以139~1,680元兌換質感加購價商品。