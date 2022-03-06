長榮集團旗下長榮海運、長榮海運(亞洲)有限公司、長榮海運新加坡、意大利海運與長榮香港共5家公司，自3月10日起終止長榮國際(EIC)在台灣之總代理業務，原本在長榮國際的近千名員工，也自3月10日起「歸建」長榮海運，由於正值長榮國際改選後的敏感時刻，也引發外界「兄弟再過招」的臆測。

長榮海運表示，為提升營運績效降低成本，自2017年起即陸續收回全球各地代理行，整併船務代理業務收回自營，成立海外子公司，迄今已進行16個國家，為貫徹此政策，台灣船務代理收回自營之提案，業經今年1月25日董事會通過在案，且據以規劃執行中。

長榮海運向航港局申請設立台北港、台中、高雄辦事處，除了接替長榮國際原本的「總代理」角色，更身兼長榮海運(亞洲)、長榮海運新加坡、意大利海運及長榮香港有限公司4家公司之台灣總代理，等於是把長榮集團的金雞母歸於一尊。

海運業界解讀，長榮國際就像長榮海運的總代理，如今拔掉「總代理」業務，對長榮海運的經營不會有影響，雖然難免聯想到兄弟過招，認為這是張國華在痛失長榮國際主導權後，被迫穩固長榮海運經營權的必要切割，但有可能只是「巧合」。

海運業界認為，這幾年海運大多頭，長榮海運業有機會整頓相關業務，其實過往交由長榮國際擔任總代理，是創辦人張榮發時期的決策，但隨著分工型態調整，其實長榮國際朝控股公司的角色演進，將總代理業務收歸長榮海運，也只是時間問題。

長榮國際上月25日召開股東臨時會，持有7％股權的二房李玉美（張國煒之母）倒戈，與長榮大房弟弟派聯手拿下三董一監，取得經營權。由於3月22日長榮國際董事任期屆滿，將會召開董事會選任新董事長，依法最遲在4月6日前須召開。