受到俄烏情勢加劇，全球油價創下近14年來的新高，台股今（7日）資金大逃殺，盤中一度重挫逾600點，終場加權指數下跌557.83點，收在17178.69點，成交值達4567.83億。

台股開盤即下殺逾150點，以17581.57點開出，隨後跌幅擴大至超過350點，但仍止不住賣壓，盤中最低觸及17135.68點，暴跌逾600點，台積電狂殺20元最低觸及575元，終場收在576元慘跌19元，權值股聯發科也暴跌超過5%，鴻海跌近2%。

周五道瓊下跌179.90點（或0.53%）收在33614.80點，那斯達克指數下挫224.46點（或1.66%）收在13313.44點，標普500指數收在4328.87點，小跌34.62點（或0.79%），費城半導體指數則下跌80.84點（或2.42%）台積電ADR再殺逾3%，報105.06美元，聯電ADR也挫低近3%，收在9.24美元。

受到伊朗核協議談判受阻，旗下原油重返國際市場的時間點往後延，加上歐美各國打算停止進口俄羅斯原油，使得這兩天國際原油價格飆漲，布蘭特原油期貨周日一度飆漲17.8%至每桶139.13美元，西德州（WTI）原油也上漲至130.50美元左右，雙雙寫下2008年7月後的新高水準。