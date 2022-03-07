受到伊朗核協議談判受阻，旗下原油重返國際市場的時間點往後延，加上歐美各國打算停止進口俄羅斯原油，使得這兩天國際原油價格飆漲，創下2008年以後的新高。專家認為，如果俄羅斯的石油出口被切斷，將使國際油市出現至少500萬桶的缺口，代表著油價可能會從每桶100美元翻倍至200美元，且若狀況遲遲未緩解，所有供應鏈受影響的程度也越高。

路透社報導，布蘭特原油期貨周日一度飆漲17.8%至每桶139.13美元，西德州（WTI）原油也上漲至130.50美元左右，雙雙寫下2008年7月後的新高水準，當時布蘭特原油以139.13美元寫下最高價紀錄，西德州原油最高則是達到147.27美元。

這兩天國際原油價格暴漲，主要是俄羅斯要求美國保證，因烏克蘭衝突而發動的經濟制裁不會波及其與伊朗的交易，加上大陸也對伊朗核協議有不同看法，使得伊朗與歐美各國的核協議談判，解除對伊朗石油的制裁出現變數，伊朗旗下原油重返國際市場的進度延後。

對此，美國國務卿布林肯強調，「因俄羅斯入侵烏克蘭而對發動制裁，與我們和伊朗談判的核協議無關。」與此同時，美國國務卿布林肯表示，美國及歐盟正探索禁止進口俄羅斯石油的可能，白宮與國會主要委員會正商討加強禁令可能性。

由於俄羅斯每天出口約700萬桶的原油，約占全球供應量的7%，受到上述兩項因素的衝擊，油價飆升至歷史高點附近。美國銀行分析師認為，若歐美禁運俄羅斯石油，將使得全球油市出現至少500萬桶的缺口，代表油價可能從100美元翻倍至200美元。有不具名的分析師也提到，就算伊朗達成核協議，伊朗也需要花數個月的時間才能讓石油進入市場。

能源專家、IHS Markit副董事長Daniel Yergin認為，原油價格受到外部因素干擾，「目前並不是因為石油跟天然氣本身的狀況而出現制裁，而是石油正受到不想接收它的國家與港口的制裁，若狀況持續的時間越長，供應鏈受影響的程度就越高。」