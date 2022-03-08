110學年度HBL高中籃球聯賽4強總決賽只剩3天就要在台北小巨蛋登場，連續9季闖進4強的南山高中，希望可以暌違5季再度帶回冠軍獎盃。

南山高中上次在HBL男子組奪冠是104學年，上季冠軍賽在雙位數領先下遭到泰山高中逆轉勝，與冠軍擦身而過，教頭許時清坦言，輸球那晚的印象到現在都很深刻，「但賽後我有收到前輩『小羊哥』林正明（能仁家商隨隊教師）、許晉哲（PLG台北富邦勇士總教練）的簡訊安慰、鼓勵，很謝謝他們當時拉我一把，感覺很窩心又感激。」

上季HBL冠軍賽結束後，許時清又要再帶著球隊另一批球員參加其他盃賽，本來擔心才剛打完HBL冠軍賽輸球的球員可能心情低落，但看到大家主動幫忙、氣氛也很High，讓他安心不少，「或許球員自己都想振作，反而調適得比我還快。」

南山本季從預賽、複賽到準決賽打出14連勝氣勢，只有在準決賽最後一場被光復高中賞了本季首敗，除了球隊自身努力，南山籃球隊創始隊員、前南山男籃總教練黃明坤這半年來，除了到場觀賽、看球隊訓練，也會適時提供建議，許時清透露，黃銘坤提點在面對比賽時，身體必須是熱的，但頭腦要是冷的，意指在熱血拚戰之餘心還要冷靜，這句話也是很大的收穫。

今年HBL男子組4強總決賽，南山高中要先對上另一支前冠軍隊能仁家商，雙方上次交手是8強準決賽，當時南山90比72獲勝，南山宋昕澔、能仁史魯齊從國中起就三度在聯賽4強賽互相對抗，國三那年的冠軍賽是宋昕澔所屬的明仁國中擊敗史魯齊所在的神岡國中，宋昕澔也帶走MVP獎項，高一HBL 4強賽首場換史魯齊復仇成功，並拿下那季新人王，史魯齊有說過期待兩人高三時能再對決，如今願望成真，就看這次誰能勝出。