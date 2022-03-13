ＨＢＬ女子冠軍戰13日登場，淡水商工讀秒階段取得4分領先， 終場以87比79力克「小綠綠」，賽後 隊員衝入場中相擁慶祝完成隊史第2次3連霸、隊史第12冠。（陳怡誠攝）

新北市長侯友宜晚間並在臉書貼文表示，「不管輸贏，市長都請你們吃牛排」。（擷取自侯友宜臉書）

新北市長侯友宜今到場台北小巨蛋觀看HBL冠軍賽。（擷取自侯友宜臉書）

2021學年度高中籃球甲級聯賽冠軍賽（HBL）今在台北小巨蛋舉辦，新竹市光復高中以59：57氣走新北市南山高中，拿下男子組奪冠；淡水商工擊敗北一女，最終87：79獲勝，勇奪女子組冠軍，新北市長侯友宜今到場觀戰，晚間並在臉書貼文，「不管輸贏，市長都請你們吃牛排」。

侯友宜PO文表示，「為新北籃球小將用力喝采、用力鼓掌！」今天行程結束後他就到台北小巨蛋，替這群在球場上奔馳、拚命的年輕孩子打氣，「加油！好啊！」在場邊心情跟著大家打球的節奏上上下下，尤其男籃比分一路緊咬，現場戰況激烈，陷入膠著，雖然最終沒能拿下冠軍寶座，但你們雖敗猶榮！

他認為，HBL之所以如此振奮人心，正因為這群孩子們在球場上拚勁全力，追求夢想，這就是青春。

並且他恭喜得到女子組冠軍的淡水商工，男子組亞軍的南山高中、季軍能仁家商、殿軍泰山高中。

他說，輸贏不重要，最重要的是你們享受比賽、專注當下，這些都會成為未來你們持續向前的動力。你們奮力拚戰，展現「勇不放棄」的精神，不管輸贏，市長都會請你們吃牛排，你們是最棒的新北隊！