平鎮高中6日在110學年度高中木棒聯賽4強賽，靠著高一新秀投手王彥恩6局無失分好投帶領，以9比0提前7局「扣倒」高苑工商，距離史無前例的4連霸只剩最後一步。

平鎮在8強賽闖過穀保家商這一關，今天再推出高一投手王彥恩先發，他主投6局僅用65球，被敲3支零星安打、無失分，飆出8次三振且沒有任何四壞球，好投帶領球隊搶下冠軍戰門票。

賽後平鎮總教練吳柏宏表示，雖然今天王彥恩的壞球頻率偏高，但球速有出來，且在分數拉開的情況下，對手會比較積極出棒，他也指出，只讓王彥恩投6局就退場，主要是他前一場已經有投了50幾球，手臂力量已經有下滑。

連2場關鍵戰役都推出高一新秀先發，吳柏宏認為，透過高張力的比賽，能讓球員成長更快，「我們常跟選手說，不管你是幾年級，只要你有能力，球隊一定會把你放在最好的位置，球隊信任他們，才會把他們放在關鍵比賽，我覺得放在這種場次成長會更快，或許會更快進入狀況。」

才高一就扛起4強賽先發，王盛恩不會緊張，前一晚反而興奮到睡不著，「今天狀況還不錯，主要以直球為主，投到第6局球速，用直球三振對方。」根據球場計分板顯示，王盛恩投到第6局球速還有147公里。

王盛恩坦言，看到陽念希在8強賽擔綱先發，也激勵到自己想要有好表現，他也透露，身為同學的2人平常會有良性競爭，「他球速比較快，有150公里了，我才147而已，想追上他的球速。」

平鎮距離4連霸只剩最後一步，吳柏宏說：「最難打的比賽已經度過，剩下的就是穩紮穩打，把該做的做好，關鍵應該是在球員心態，這是最重要的。」