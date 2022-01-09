110學年度高中木棒聯賽9日開打，大溪高中在第一階段首戰，靠著張御城、王興龍投打雙雄帶領下，提前7局以12比2「扣倒」台南海事。

以高一生為主力的台南海事在3局下靠著失誤先馳得點，但大溪則在5局上有所突破，王興龍轟出左外野陽春砲扳平比數，接著黃聖凱、吳誌珈敲出安打，加上失誤以及高飛犧牲打，單局攻得3分逆轉，6局上強攻11人次灌進6分，擴大領先差距，最終逆轉提前結束比賽。

大溪全場揮出11安打，其中第五棒王興龍單場4支3，包括高中首支全壘打，只差三壘安打就能達成完全打擊，總教練鄭錦繁表示，王興龍臂力、打擊都不錯，可以說是加入職棒范姜永頡接班人，蹲捕功力也好，「我觀察他應該是高二這屆最好捕手，像甲斐拓也的類型。」

岡山B場地另兩場比賽，南英商工靠著高二投手宋連恩6局失2分優質先發，提前8局以9比2擊敗稻江高商，秀峰高中與大同高中之戰則是勢均力敵，秀峰在5局下利用柯林偉掃出中外野安打送回超前分帶走勝利。

岡山A場地賽事，玉里高中以4比2小勝新社高中，西苑高中以5比1擊退南港高工，屏東高中與中興高中則是8局打完時間到達規定限制，進入PK後，先攻的中興先拿1分，屏中在9局下先以野手選擇扳平，再以失誤跑回再見分，7比6辛苦奪勝。

三民高中場地3場比賽，大理高中以6比0撂倒莊敬高職，東石高中則以11比1擊退義峰高中提前5局勝出，彰化藝中靠著沙子宸完封7局無失分，以7比0打敗鶯歌工商。

立德棒球場3場賽程，興大附農16比0提前4局輕取東勢高工，穀保家商10比0提早5局首勝入袋，陸興中學與崇義高中則是打完前6局，陸興尚以9比4領先，崇義在7局上追回5分扳平戰局，不過7局下卻發生投手犯規，送給陸興勝利。

陽明棒球場賽事，衛冕軍平鎮高中與壽山高中進行桃園內戰以6比1贏球，普門中學則是賞給首次參賽的陽明工商5局無安打比賽，以11比0輕鬆獲勝。

頂庄棒球場2場比賽，善化高中在黃贊維夯出兩分砲挹注下以8比4擊敗強恕中學，陽明高中與成德高中則是大演投手戰，陽明在舒治浩7.2局1安打8K無失分帶頭下，以1比0逼退成德。