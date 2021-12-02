昨天晚上中華職棒台灣大賽落幕，最後中信兄弟靠華德茲8局無失分好投帶領，以5比0完封統一獅，在7戰4勝制的系列賽橫掃對手，奪下暌違11年的總冠軍與隊史第8冠，這也是中信入主球隊後首冠，並終結過去「7年6亞」的煎熬之旅，球員及球迷都相當感動。

而中信兄弟當家三壘手隊長王威晨感受深刻，在昨天晚上確定封王那一刻，眼淚奪眶而出，因為他創造了中華職棒歷史，和父親王光輝成中職首對都拿總冠軍父子檔，但可惜的是父親王光輝無法見證這一刻，他在今年8月30日因肝癌過世，享年56歲。

兒子王威晨想必百感交集，他在受訪時說：「我相信他會比我更開心。」言語中透露了喜悅與不捨，相信他比誰都想和父親分享這座冠軍，因為這個冠軍實在等太久了。而王威晨在場上的拚戰精神令人敬佩，在父親過世後他仍強忍淚水努力打球，堪稱運動員的最佳典範。

他繼續說：「抓到最後一個出局數時，真的很多感觸，馬上就哭了，好的壞的感覺都有，想和爸爸分享，我很開心，相信他會比我更開心，這一切真的很困難，付出了很多，然後用全心全力去練習、比賽，和隊友相處、和教練相處。」

王威晨因為有不錯的腳程和打擊實力，長期擔任球隊開路先鋒角色，球迷都稱他為「一棒功臣」，2015年選秀會被中信兄弟以第13指名選走，而他最大的背景就是有個兄弟元老級球員父親王光輝。而王威晨在這次台灣大賽他17打數有6安打1打點，打擊率高達.352，表現相當稱職。