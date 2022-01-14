110學年度高中木棒聯賽14日展開第二階段，普門中學靠著先發投手呂昱廷8局失4分(2分自責)帶領下，以5比4擊敗麥寮高中，搶下第2階段首勝。

普門、麥寮、穀保抽在同組，分組取兩隊晉級。首場普門、麥寮都想先搶勝，普門開賽靠著馬許晧、洪奇晸、李以諾、顏采丞、林楷峯、林劭威安打先攻進3分，4局上周牧叡二壘安打再下一城。

落後的麥寮在5局下展開反撲，6局下再靠著對方投手不穩之際追到1分差，但普門在7局上顏采丞二壘安打再添1分保險分，最後嚴承恩9局成功「關門」，拿下關鍵一勝。

普門總教練洪榮宏表示，呂昱廷是目前最穩定的投手，他的球速雖然138到140公里之間不算特別快，不過球路多、控球好，遇到狀況不會慌，自高一就是極力栽培的投手，今天投到後面指甲有點裂掉，改變配球讓他搶好球數就好，因為到下一階段投手隔場就重新計算，因此就是設定讓他在120球內完成任務。