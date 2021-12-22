110學年HBL高中籃球甲級聯賽22日在高雄展開為期7天的男子組複賽、女子組預賽，季前更換總教練的舖門高中，新教頭李宜瑄首場HBL正式賽事，就是有電視轉播關注，四節賽事普們發揮有起有落，第4節靠著最後關頭被放進12人名單的高一好手林湘凌籃下連續得分帶動士氣，最終普門64比61險勝南湖高中，取得開門紅。

「終於知道為什麼之前總會看到教練們摸著後腦勺了，因為帶學生球隊實在太考驗心臟了，一激動血液直往腦門衝，都快高血壓了。」李宜瑄笑著說，對於執教生涯第一場HBL賽事，身邊的人比李宜瑄還在意，「我們就是專注在球場上的一切，都是身邊人跟我說，才知道原來我帶隊之後第1場HBL比賽，也是大會這階段賽事第1場有電視轉播的比賽。」

帶著7分領先的普門，第3節遇到亂流，被南湖多得了一倍分數，第4節在黃詩恩、林湘凌帶動下反攻，最終3分之差小贏，對於本季目標，李宜瑄表示，至少該抓的球隊要抓下，先以前進8強為目標。