110學年HBL高中籃球聯賽女子組預賽26日進行分組單循環賽事最後一天賽程，北一女中、永仁高中兩支賽前都是4連勝不敗的勁旅過招，上半場北一31比30領先，下半場永仁在主將邱群琋進攻發揮下吹響反攻號角，最終永仁78比64擊退北一，以5戰全勝分組第一之姿進軍8強，北一4勝1敗也前進8強。

第3節前半段北一都還處於領先位置，該節剩3分多鐘永仁邱群琋投進三分球，助隊44比44追平，在此之後永仁再連得8分，反以52比44進入第4節，該節邱群琋持續在進攻端有貢獻，並在北一主力休息時持續擴大領先，永仁最多72比51領先達21分，不過北一主力回到場上後打出一波11比0高潮，但永仁保險夠多，最終還是順利守住勝利。

永仁教頭時超傑指出，球隊目前板凳戰力還是比較不夠深，仍需要張聿敏、邱群琋、邱敬恩、林靜妍等主力多擔待，四人此役都上場超過30分鐘，有時下場喘息一下就要再上場，希望球員體力上要準備後面對之後8強賽更多挑戰。

對於第4節北一的反擊，時超傑說：「北一是可敬的對手，一下就追回11分，相當可怕，本場是一場精采好球。」此役永仁邱群琋貢獻26分、11籃板、7助攻，張聿敏17分、17籃板、5助攻，邱敬恩13分、11籃板；北一蔡佑蓮15分、18籃板，彭詩婷10分。

邱群琋比賽中被對手頂到膝蓋痛到快掉淚，她表示，5場下來確實有點累，關鍵能發揮比較重要，會把這幾場發生的缺點化為動力再調整；末節飆分則是教練給她勇氣、自己也放開打，儘管現在只是預賽，但能從勁敵北一手中拿到勝利也是肯定，並從中先觀察對手狀況，後面如果再對上，希望球隊可以打得更有霸氣，執行教練指示。