110學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組預賽外卡賽，南山高中和苗栗高商激戰40分鐘，南山在高一後衛陳孜綺終場前4.4秒騎馬射箭拋投得分，56比55驚險搭上8強列車，苗商只能下季再見。

今年10月登峰造極籃球賽，陳孜綺也曾絕殺過苗商，同樣是透過拋投完成致勝一擊，賽後她笑說，這應該是自己生涯最刺激的一場賽事，平常就有在練拋投，雖然出手時有信心，但真的得分還是有點嚇到一跳，很開心幫助球隊晉級。

陳孜綺此役替補出賽超過25分鐘，攻下9分、3籃板、3抄截，以最後2分價值連城，高二射手劉芳瑜在苗商防守針對下發揮較少，也是攻下9分，另一位替補張家瑄則為南山挹注13分、17籃板。

苗商張文馨進帳15分、古寶誼12分、6抄截，賽後苗商總教練周辰芳指出，猶記球隊上次被陳孜綺絕殺的畫面，球隊其實這場在防守南山射手劉芳瑜做得不錯，輸在最後只能說球運差一點點，明年再繼續努力。