尋求HBL高中籃球甲級聯賽女子組3連冠的淡水商工，26日問鼎球隊跨季第21連勝，在第4節取得領先下被對手陽明高中以一波8比0攻勢逆轉戰局，最終陽明62比61險勝淡商，也中斷淡商跨季20連勝。

陽明高中總教練李台英賽後指出，本戰重點是盡量壓低淡商得分，「我們發現過去幾場淡商得分有兩場超過90分，另外2場也是接近90分，所以要求球員做好防守，不要讓淡商拿超過70分，這樣就有贏球機會，加上我們沒有壓力、不畏懼輸贏，儘管淡商有身高優勢，我們仍努力鞏固禁區，終於拿到勝利。」

陽明主力張聿嵐此役攻下28分、9籃板、5助攻、5抄截，末節關鍵時刻挺身而出，除了個人連拿5分，也助攻隊友取分，等於球隊最後8分得分與她有關，但她也說最後一波淡商進攻自己沒守好韓汛，還好對手投籃差一點點沒進，「可能韓汛被我們中鋒嚇到才沒進，但我被她突破，真的自己回去再練防守！」

陽明雙箭頭之一江子柔也貢獻10分、10籃板、6抄截、4助攻全能數據，淡商以蕭豫玟20分最高，李恩芯15分居次，陽明儘管身材沒有淡商高大，但全隊積極爭取籃板，總籃板數以38比29勝過淡商。