名人堂球星「關鍵先生」山姆瓊斯（Sam Jones）於美國時間12月30日去世，享壽88歲。瓊斯生涯12個球季效力波士頓塞爾提克（1958-69），可以打得分後衛、控球後衛、小前鋒，拿下10座總冠軍。另外瓊斯入選過5次明星賽，名列NBA歷史75大球星之一（原先已入選50大球星、25大球星）。

聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）在12月31日發布聲明：「我們將會記得山姆瓊斯是職業體壇最多冠的球員之一。他的無私球風、關鍵表現、招牌打板球都是他在塞爾提克12個驚奇球季的註冊商標。」

瓊斯是塞爾提克王朝的成員，當年大家都拿到很多次冠軍，不過瓊斯10次總冠軍高居史上第2，除了11冠的隊友比爾羅素（Bill Russell）之外無人能及。瓊斯綽號「關鍵先生」是基於他在季後賽的飆分能力以及多次挽救戰局的神射，他在1984年入選名人堂。

那個年代的NBA還沒有三分線，主要都是依靠長人去攻城掠地。塞爾提克主將比爾羅素是以籃板和防守聞名，因此瓊斯成為隊上得分主力。瓊斯年輕時身高193公分，屬於早期的高後衛，也是第一批在得分後衛這個位置發光發熱的球星。瓊斯的主要武器是跳投和打板球，3個球季是隊上得分最高的球員，最高一季場均25.9分，生涯17.7分。