「綠衫軍」塞爾提克前鋒傑倫布朗把自己的得分爆發力，在3日完全展現出來，靠著傑倫布朗全場投29中19，含三分球投10中5，攻下生涯新高50分，外加11籃板、4助攻，塞爾提克以116比111逆轉擊退魔術，辛苦拿下本季第18勝(19敗)。

塞爾提克這場比賽幾乎就靠傑倫布朗一人之力贏下的，因為打到末節還剩3分鐘，塞爾提克還落後9分，他卻接連攻下分數，幫助塞爾提克追成100平進入延長，他在延長賽也摘5分，加上荷福德最後27.4秒投進關鍵三分，綠軍總算確保勝局。

除了傑倫布朗爆炸性得分演出，才剛解除聯盟健康與安全協議的薛洛德，也先發拿下21分、7助攻與3籃板，史馬特17分、7助攻與7籃板，延長賽投進關鍵三分球的荷福德雖然只拿9分，卻有8籃板、2助攻、5火鍋，防守端也有貢獻。

無奈吞下本季第30敗(7勝)的魔術，則以替補射手泰倫斯羅斯33分最高，蓋瑞哈里斯也拿23分，溫戴爾卡特15分、16籃板，佛雷澤與法蘭茲華格納各有14分，魔術目前跟活塞爭搶東區爐主位置，幾乎都已經提前宣告本季準備擺爛了。