今天在NBA場上公牛以130：122擊退巫師，拉出一波9連勝，目前戰績26勝10敗暫居東區龍頭，而上次公牛拿下9連勝已經是2011年4月的事，當年例行賽他們拿下東區第一戰績，羅斯(Derrick Rose)也在那年拿下史上最年輕的MVP，本季公牛有望重現輝煌。

Bulls 130, Wizards 122



Bulls have won 9 straight for 1st time since April 2011



LaVine 27 pts

White 21 pts (4-4 from 3)

Dosunmu 18 pts (season-high), 5 rebs, 4 assists

Vucevic 16 pts, 14 rebs, 7 assists

Ball 18 pts (6 3s), 6 assists

Bulls 34 assists



Beal 26 pts — K.C. Johnson (@KCJHoop) January 8, 2022

公牛此戰得分最高的是拉文(Zach LaVine)，他砍下27分，朗佐鮑爾(Lonzo Ball)拿下18分5籃板6助攻2抄截全能成績，外線11投6中，武切維奇(Nikola Vucevic)貢獻16分14籃板7助攻4抄截，迪羅薩(DeMar DeRozan)有15分5籃板8助攻1阻攻，懷特(Coby White)則砍下21分。

HE DID IT AGAIN DEMAR DEROZAN IS ICE COLD!!! pic.twitter.com/fJdS2rxBB6 — Big Cat (1-0 in GOTY bets) (@BarstoolBigCat) January 2, 2022

在主將皆有發揮情況下，他們成功攔住巫師獲得9連勝，當中分別擊退巫師2次、老鷹2次、溜馬2次，另外還打敗魔術、湖人和火箭，這9場比賽迪羅薩與武切維奇都有參與，迪羅薩平均砍下27分4.3籃板6助攻，投籃命中率46.9%，還連續對溜馬、巫師送上絕殺。

武切維奇平均砍下17.5分14.4籃板3.2助攻1.3抄截1.4火鍋，投籃命中率49.3%，無疑是內線最大支柱，和迪羅薩一裡一外搭配非常好，而這9場比賽武切維奇有8場砍下雙十，現在已連續維持7場，本季目前他的平均籃板是11.7顆，為全隊最佳，近期表現更是優於平均數據。

🚨 BUTTER at the BUZZER 🚨



DeMar DeRozan knocks down the ONE-LEGGED triple as the @chicagobulls win on a #TissotBuzzerBeater! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/rKdMtGpoM0 — NBA (@NBA) December 31, 2021

下一戰公牛將在台灣時間1月10日對獨行俠，獨行俠近況不錯拿下5連勝，近10場7勝3敗，以21勝18敗排西區第5，目前他們隊上數據榜都被東契奇(Luka Doncic)霸佔，他能砍下25分8籃板8.8助攻，投籃命中率44.3%、外線31.8%、罰球71.3%，不過公牛曾在11月11日以117：107擊退他們。