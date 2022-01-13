烏克蘭緊張局勢仍未降溫，美國參議院民主黨人昨（12）日公開制裁草案，如果俄羅斯入侵烏克蘭，制裁對象將擴及包括俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在內等政府高官及軍官，主要銀行體系也會被制裁。

美國、北大西洋公約組織（NATO）與俄羅斯就烏克蘭局勢舉行會談。

綜合路透社、《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，這項法案由參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）民主黨主席梅南德茲（Robert Menendez）提出，法案條款包含協助加強烏克蘭安全，及鼓勵美國「考慮所有可行及適當措施」，確保連接俄羅斯與德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）不能運作，梅南德茲在聲明中形容北溪天然氣2號管線是「俄羅斯聯邦施展惡意影響力的工具」。

梅南德茲表示，「這項法案明確表明，美國參議院不會坐視克里姆林宮威脅再次入侵烏克蘭。」

除了制裁政府高官及軍官，法案也規劃制裁俄羅斯企業，包括銀行機構間用來交換重要資訊的環球銀行金融電信協會（SWIFT）。

這項法案獲得20多名民主黨參議員支持，當中也包括參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）。

美國國家安全會議（National Security Council，NSC）發言人霍恩（Emily Horne）表示，白宮支持這項提案，重申如果俄羅斯入侵烏克蘭，法案「將對俄羅斯經濟造成嚴重損失」。