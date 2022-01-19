中國外交部發言人趙立堅19日主持例行記者會，針對俄羅斯對外情報局長聲稱，俄方掌握大量美國及其盟友試圖惡意干擾北京冬奧會籌備工作、抹黑北京冬奧會的相關資訊，趙立堅表示，注意到有關報導，正如納雷什金局長所言，破壞抹黑北京冬奧會做法、損害各國運動員利益和國際奧林匹克事業，完全違背奧林匹克精神，更不符合國際社會主流民意，這一做法不僅非常狹隘，也完全錯誤，註定不得人心，更不會得逞。

趙立堅強調，目前北京冬奧會各項籌備工作已經進入衝刺階段，中國已經做好了準備，「我們有信心通過舉辦此次冬奧會，為國際社會注入更多團結信心和正能量。」

俄塔社報導，俄羅斯聯邦對外情報局局長謝爾蓋·納雷什金18日說，俄方已經掌握了美國及其一些「順從的盟友」針對北京冬奧會發起惡意活動的相關資訊，主要推手是美國國務院。

納雷什金稱，「我必須說，關於美國及其最令人討厭、最順從的盟友發起的一場惡意干擾北京冬奧會籌備事宜的大規模行動，我們已經掌握了大量資訊。我們看到，他們妄圖詆毀抹黑北京冬奧會組織方。在這場行動中，美國國務院發揮了主要作用，協調其控制下的非政府組織和媒體在圍繞奧運話題上的所有反中活動。」

納雷什金補充說，「說實話，我們在這種做法當中沒有看到任何新意。在2014年索契冬奧會前夕，對我們心懷不滿的那些人也用的是這一套。」他強調，「所謂『外交抵制』北京冬奧會的這個想法本質上沒有意義，完全違背了奧林匹克運動的精神以及『體育與政治無關』的奧運選手座右銘。」