澎湃新聞報導，今天（1月25日）俄羅斯駐華大使傑尼索夫舉行記者會。在談到北京即將舉行冬奧會之時，傑尼索夫表示俄羅斯將派出超過五百人的代表團，自己十分相信北京冬奧會將成為一屆成功的體育盛會，中方也將克服疫情所帶來的困難。

傑尼索夫表示，俄羅斯將派出陣容強大的體育代表團出席北京冬奧會，目前包括超過210名運動員，此外還將有由教練、醫務人員、技術人員等組成的保障團隊，整個俄羅斯北京冬奧會代表團將超過500人。

傑尼索夫表示，北京冬奧會對俄羅斯來說是「雙喜臨門」：俄羅斯將派遣陣容龐大的體育代表團出席冬奧會；俄羅斯總統普丁同時也將率領代表團訪問北京並與中國領導人舉行會談會見，這對俄羅斯來說是非常重要的政治議程。

中國外交部發言人趙立堅24日在回應相關問題時表示，當前北京冬奧會籌備工作已進入最後衝刺階段，中國有信心向世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，也有信心確保包括普丁總統在內的各國領導人的北京之行圓滿順利成功。