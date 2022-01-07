最近以37歲「高齡」頻頻交出不可思議表現，更從1號位打到5號位展現全能球風的「小皇帝」詹姆斯，儘管上周聯盟官方年度MVP排行榜仍未擠進前10，但詹皇的名字確實重新開始列在獲選本季年度MVP的討論當中，這讓他感到箱剛開心。

「如果我的名字重新進入年度MVP的討論之中，我會非常高興，」最近帶領湖人搶到3連勝的詹姆斯表示，「因為這代表著湖人正在贏下比賽！」目前詹皇場均打了36.9分鐘，拿下28.6分、7.4籃板及6.5助攻，這種數據表現宛如重返巔峰。

《ESPN》球評帕金斯也在第一時間呼應詹姆斯的說法，「詹姆斯絕對應該列在年度MVP討論當中，加油！」不過因應詹皇上場時間似乎過長的問題，湖人總教練佛格也準備好方案，「我們今天訓練與看影片重點在於養成幫助我們贏球的習慣。」

「考慮到詹姆斯最近的工作量，我們今天只有做了輕量的訓練，」佛格表示，「他的場均上場時間大約37分鐘，如何在訓練當中找到合適的平衡點，對我們來說，當然是一種不錯的策略。」看來佛格也很清楚，假如把詹皇操壞了，接下來湖人就慘了。