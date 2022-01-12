76人的班西蒙斯(Ben Simmons)本季始終陷入交易流言中，而據NBA知名記者史皮爾斯(Marc J. Spears)報導，76人目前不只想送走西蒙斯，連哈里斯(Tobias Harris)都想一起打包送走，溫霍斯特(Brian Windhorst)則跟進報導，他們還可能在今年夏天追求哈登(James Harden)。

The Sixers are looking to package Tobias Harris with Ben Simmons in trade talks, per @MarcJSpears



(h/t @RealGM) pic.twitter.com/Ivw9gHLBWn — NBA Central (@TheNBACentral) January 11, 2022

史皮爾斯先表示76人欲打包送走2人，隨後溫霍斯特證實了這則流言，他表示：「現在外面都在傳這件事，因為76人現在不一定能得到想要的全明星當作回報，所以已和其他球隊商討過關於打包班西蒙斯和哈里斯。」

史坦(Marc Stein)則表示，他得到消息是，若76人沒在交易截止日送走班西蒙斯，那費城幾乎很難說服班西蒙斯重回球隊，不過那仍是球隊把他交易走外的第二目標。本季至今班西蒙斯一直因個人因素缺席，同時專注於自己的心理健康。

而哈登的部份，他在去年並未和籃網續約，所以今夏能選擇跳出合約成為自由球員，目前的76人總管莫瑞(Daryl Morey)在火箭任職時和哈登有交情，可能成為引進哈登關鍵人物，進而打造哈登加上陣中巨星恩比德(Joel Embiid)的強悍雙人組。