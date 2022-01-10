沒想到籃網的最後一擊，不是杜蘭特或哈登投進，而是20歲小將卡麥隆湯瑪斯！靠著湯瑪斯延長賽最後1.4秒的切入急停跳投命中，籃網驚險以121比119氣走馬刺，總算終止主場5連敗，這也是籃網自從去年12月16日以來首次在巴克雷中心贏球。

「每次比賽都有不同的挑戰，」拿28分、6籃板及4助攻的杜蘭特表示，「所以我們搞清楚對方想要做什麼，然後努力跟他們對抗，也把事情做得更好一點。」哈登也有26分、12助攻與7籃板，克萊斯頓16分、14籃板，卡麥隆湯瑪斯11分。

其實籃網可以不用贏得那麼辛苦，打到末節還剩4分01秒，籃網還以113比103領先，沒想到接下來杜蘭特與哈登同時當機，竟讓馬刺把比數逼入延長，儘管籃網延長賽最後一擊杜蘭特沒有出手機會，他卻傳給卡麥隆湯瑪斯投進絕殺中距離。

「我只是相信自己苦練的一切，」卡麥隆湯瑪斯表示，「我曾付出相當大的努力，所以我隨時都準備好，只要杜蘭特或哈登在那種情況把球交給我，我就會完成任務。」馬刺以隆尼沃克25分最高，穆雷19分、12助攻與9籃板，福布斯18分。