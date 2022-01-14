國王代總教練簡崔13日在跟湖人比賽當中，突然在場邊怒罵替補射手希爾德，也讓外界懷疑國王是否又要鬧內訌了，沒想到簡崔竟在14日公開坦承，自己已在全隊面前跟希爾德道歉，因為他自認這種公開罵自己球員的做法是錯誤的，而希爾德是對的。

「我這種試圖引起人們關注的事情是錯誤的，希爾德並沒有做錯任何事，」簡崔笑著表示，「希爾德當時要我冷靜與放鬆下來，甚至還告訴我，他是我待在鵜鶘執教期間選上的球員。」似乎想把這次風波大事化小，也沒打算真正跟外界解釋情況。

畢竟簡崔目前的臨時總教練位置也很危險，自從他在去年11月21日從前總教練華頓手上接過帥位，目前僅帶領國王拿下11勝16敗的不及格成績，跟華頓執教期間並沒太多長進，如今又跟希爾德爆發口角風波，他當時必須想辦法趕緊滅火。

希爾德是國王陣中第六人不二人選，場均可拿15.3分、3.8籃板及2.0助攻，每場更可投進3.8顆三分球，不過他本季大部分時間都從板凳出發，早就跟教練團不太對盤，假如簡崔又把希爾德惹毛，只會讓他接下來的比賽面對更多內部阻礙罷了。