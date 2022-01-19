因應世界盃資格賽中華隊賽程，PLG宣佈部分賽期調整，新北國王籃球隊2月27、28日主場賽事也跟著調整到5月14、15日。已購票球迷可持票觀看原場次之比賽，亦可在今日起，至補賽日7天前退票，期限內不另收取手續費。

新北國王新莊體育館主場賽事，2月27日下午14：30對戰高雄鋼鐵人賽事延至5月14日下午19：30補賽；2月28日對戰新竹街口攻城獅賽事延至5月15日下午19：30進行補賽。

已取票球迷「可憑原票券觀賞同一場次補賽」，原劃位坐位保留，不需重新劃位，可直接進場觀賽。尚未取票之球迷，「請待售票系統賽事日期調整至5月14、15日後，再進行取票動作」。

若欲辦理「1月19日前購買之票券」延賽之退票服務，在19日（公告延期3小時後）至該場補賽日（不含補賽日當日）7天前，至全國7-ELEVEN門市透過ibon機台辦理退費期間內不收取手續費，逾期恕不受理。