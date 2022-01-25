高雄港區群聚爆發，交通部王國材部長於今（25）日親赴高雄港區視察，並邀請「護理台灣隊」協助檢視國際商港各項防疫流程，26日起由基隆港先行辦理，航港局及港務公司共同參與，逐一擴散落實於各港自我查核機制。

王國材今天上午在交通部次長祁文中、高雄市政府秘書長郭添貴、航政司長何淑萍、航港局長葉協隆及港務公司董事長李賢義等人陪同下，前往視察34、36號碼頭篩檢站及登船人員檢查站作業情形。

王國材提醒，登船人員如船舶貨物裝卸承攬業、船務代理業、船舶理貨業、船舶公證業、驗船機構、貨櫃、引水人等，須依各類作業穿戴口罩、護目鏡或隔離衣等防護裝備；下船後，登船人員是否快篩，將與衞生主管單位討論。

王國材並重申3點：第一，「強化登船管制措施」方面，所有登船人員須先至檢查站完成身分查驗及確認防護裝備符合規定後，再由專人帶領登船。登船前船舶須先完成全面清消，登船人員於作業期間須全程穿戴防護裝備，作業結束後亦須至檢查站完成清消始得離開港區。

第二，「強化交通船管理措施」方面，已要求交通船業者於接駁前、後應確實執行清消，所有登船人員必須落實實名登錄及穿著適當防護裝備，否則不得登船。

第三，「強化現場人車進出及作業管理」方面，港區內高度風險管制區域，人車進出加嚴管制，並強化現場及各承租區作業人員防疫管理及環境清消。

交通部強調，為精進國際商港的防疫作為，王國材聯繫指揮中心指揮官陳時中，請求「護理台灣隊」協助檢視各項防疫流程與作業細節，並獲指揮中心應允及衛福部照護司協助，自26日起由基隆港先行辦理，航港局及港務公司共同參與，逐一擴散落實於各港自我查核機制。

交通部指出，為進一步加強各國際商港防疫措施及防護能力，交通部已要求各國際商港均須參照高雄港作法強化各項防疫作為，航港局於各國際商港設置17個檢查站，落實登船人員身分及裝備檢查；另要求港區內各公民營機關及所屬從業人員，加強相關作業人員訓練及自我防護意識。