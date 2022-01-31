桃園美甲鏈足跡昨爆出曾到過台北車站，讓北市緊繃，因當天北車大廳進行莫德納疫苗隨到隨打服務，北市府因此暫停一般民眾隨到隨打服務。新北市長侯友宜今至三重警分局視察及慰問後，被問到新北過年期間也有隨到隨打服務，會擔心受到波及嗎？侯友宜表示，新北市疫情相對穩定，機動疫苗接種站從初二（2月2日）到初六（2月6日）為民眾施打疫苗，不會受到個案疫情的影響，初三（2月3日）後也將有33家診所加入接種，希望能快速提高民眾的接種率，保護自己跟他人。

另對北市升級2.5級警戒，社教機構採預約制及餐廳內用要出示2劑疫苗施打證明，新北市會不會跟進？侯友宜回應，新北市去年一整年，大家都很落實防疫，只要以這樣的態度去落實防疫，相信現在疫情狀況新北市可以守得住。

他拜託市民落實個人防疫，出入公共場所要戴口罩、量體溫、勤洗手，保持適當社交距離，現階段落實這些防疫，新北市疫情一定可以守得住。