台中市府交通局完成130處候車亭無障礙候車服務燈系統，交通局長葉昭甫6日表示，日前啟用後已使用逾3萬次，以文心路廊使用最為頻繁，民眾只要按下路線按鈕或輸入公車路線，即可同時開啟亭內、外服務燈，公車司機能提前看到路線燈並停靠，提供老弱婦孺以及行動不便民眾更安全的乘車服務。

葉昭甫表示，考量輪椅族和年長者搭乘公車需求，改進過去候車亭服務燈、愛心燈，無法標示欲搭乘公車路線的缺點，中市已完成中清、北屯、崇德、文心、忠明、復興及五權路等路廊130處候車亭的無障礙候車服務燈系統。

交通局說明，無障礙候車服務燈系統設有公車路線按鈕或鍵盤供民眾選擇，按輸公車路線後，可同時開啟亭內、外服務燈，亭內小型服務燈顯示無障礙圖示及選擇路線，而且亭外的大型服務燈會顯示欲搭乘公車路線，駕駛該公車路線的司機可提前獲知訊息停靠。

交通局表示，候車服務燈上路使用後，民眾普遍反應良好，交通局將追蹤設備使用成效並蒐集民眾使用問題，持續精進系統設備與服務，並要求公車業者督促駕駛員配合服務燈系統靠站載客，若遇有身心障礙乘客，主動給予相關乘車協助。

交通局指出，中市率六都之先運用網路資通訊技術，結合公車動態資訊，建立整體候車服務燈系統，候車民眾也可透過台中公車APP，以手機啟動服務燈，減少接觸公共設備風險。