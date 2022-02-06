宇揚國際同濟會及永福民防分隊，期盼能為疫情盡一分心力，特別致贈醫療口罩、消毒酒精等防疫物資，由中市警六分局永福派出所所長廖雲傑代表接受。(警方提供)

近期國內疫情升溫，警察站在防疫的第一線不遺餘力，因有感警察同仁於疫情期間的付出，宇揚國際同濟會及永福民防分隊期盼能為疫情盡一分心力，特別致贈醫療口罩、消毒酒精等防疫物資，由中市警六分局永福派出所所長廖雲傑代表接受，並感謝其支持警政工作的義舉。

警方除維護治安、交通等相關勤務作為，更要全力配合政府實施各項防疫工作，包含取締未戴口罩、查察停業場所、協尋居家隔離失聯人口、負責集中檢疫所及快篩站安全維護等，在疫情逐漸升溫之際，有民間團體以實際行動支持警察機關，除了保障第一線同仁的執勤安全，讓員警無後顧之憂，也為警察機關注入一股暖流，有效提升同仁士氣。

「111年加強重要節日安全維護工作」自1月24日22時起至2月7日24時止，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作核心主軸。警方呼籲，防疫工作人人有責，為了自己與他人的健康著想，外出時務必全程配戴口罩、保持社交安全距離、遵守各項防疫措施。