高雄鋼鐵人終於在自家鳳山主場嘗到贏球滋味了！靠著「男模」呂政儒單場投進5顆三分球，攻下本季新高32分，布朗也拿16分、10助攻與9籃板的準大三元，最後以105比92輕取新竹街口攻城獅，總算拿下隊史主場第1勝，也是本季第3勝(6敗)。

攻城獅洋將法獅開賽打不滿兩分鐘，就因左手指脫臼暫時退場治療，也讓地主鋼鐵人利用呂政儒凶猛三分火力，轉眼取得13分大幅領先，不過隨著法獅回到場上，搭配朱雲豪、田浩的三分火力，攻城獅打完首節之後，把比數追成30比32。

呂政儒次節延續火燙手感，在場上形成跟高國豪互飆局面，但在上半場還剩5分鐘，攻城獅換成大勝出了狀況，因為他的球衣背號竟然「消失」，也讓他只能暫被換下，鋼鐵人趁機打完上半場，反以59比46領先，呂政儒半場就摘25分。

鋼鐵人雖在下半場一開始打出9比2小高潮，轉眼擴大領先到20分，攻城獅馬上回應10比1攻勢，可是隨著法獅上籃不慎稍微扭傷腳踝退場，鋼鐵人再次穩住場上局面，打完前3節，鋼鐵人仍以78比63領先，呂政儒第3節得分掛蛋。

攻城獅末節一開始就靠郭少傑、林宜輝各1顆三分球，打出11比3攻勢，把落後差距追到7分，幸好鋼鐵人換成王律翔連進兩顆三分球帶起10比0重新拉開，甚至擴大領先到21分，這次大勝換成球衣正面隊名掉落被換下，但已經無法影響戰局了。